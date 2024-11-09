Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 15 Gözaltı

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Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, 51 mağdur kadın kurtarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ay süren dinleme ve teknik takip başlattı.

Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda aralarında 8 eğlence mekanı ile 4 otelin müdür ve çalışanlarının da olduğu 15 zanlı "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan gözaltına alındı.

Söz konusu işletmelere cezai işlem uygulanarak, faaliyetlerine son verildi.

Soruşturma kapsamında 51 mağdur kadın kurtarıldı.

Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.