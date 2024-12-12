Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa yer temin edildiği gerekçesiyle 4 otel mühürlendi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.
Bu çerçevede, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçunu işledikleri tespit edilen otel sahibi, müdürü ve çalışanlarının da aralarında olduğu 6 zanlı gözaltına alınırken, fuhşa zorlandıkları belirlenen 20'den fazla kadın kurtarıldı.
Öte yandan, fuhşa yer temin edildiği gerekçesiyle 4 otel mühürlendi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?