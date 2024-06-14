Ankara'da Gıda Toptancısında Sahte ve Bozuk Gıda Ele Geçirildi

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(ANKARA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gıda toptancısı bir iş yerinde yapılan denetimde 95 ton sahte ve bozuk gıda ile 257 bin 800 adet değişik markalarda sahte etiket ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bulunan gıda toptancısı bir iş yerinde denetim düzenledi. Denetimde, 95 ton sahte ve bozuk gıda ile 257 bin 800 adet değişik markalarda sahte etiket ele geçirildi. Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Olayla ilgili adli ve idari tahkikata başlanılmıştır" denildi.