Ankara\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

(ANKARA) - Ankara'da göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve fuhşa teşvik suçlarına yönelik 5 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı. 19 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubet Müdürlüğümüzce, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilimiz Çankaya ilçesinde göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve fuhşa teşvik suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 18 Ağustos 2026 günü, insan ticaretinin önlenmesine yönelik 5 eğlence mekanına gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli yakalanmış, 19 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir."