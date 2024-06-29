Ankara'da Gölette Serinlemek İsterken Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Gölette Serinlemek İsterken Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Güvenç Göleti mesire alanında piknik yapmak için giden Sedat Kazak (52), serinlemek amacıyla gölete girdikten sonra gözden kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık ekipleri ve su altı arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Kazak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Sedat Kazak'ın cesedi, Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Kazak'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

29.06.2024 23:07
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde serinlemek için gölete giren kişi boğuldu.

Güvenç Göleti mesire alanına arkadaşlarıyla pikniğe giden Sedat Kazak (52), serinlemek için suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Dalgıçların sudan çıkardığı Kazak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sedat Kazak'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan Kazak'ın, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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