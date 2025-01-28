Ankara'da Hava Kalitesi Hassas Seviyede - Son Dakika
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Ankara'da Hava Kalitesi Hassas Seviyede

Afrika'dan gelen yüksek basınç, Türkiye'de sis, pus ve hava kalitesinde düşüşe neden oldu.

28.01.2025 14:46
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Afrika üzerinden gelen yüksek basınç, birçok ilde sise, pusa ve hava kalitesinde yer yer azalmaya sebep olurken, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nda Ankara'da bazı kesimlerde hava kalitesinin turuncu kodla tanımlanan "hassas" düzeyde olduğu, bunun riskli gruplar açısından sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yer aldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde Afrika üzerinden gelen yüksek basınç nedeniyle birkaç gündür sis ve pus etkili oluyor. Deniz seviyesine göre 1013 milibarın üzerinde ölçülen Türkiye'deki yüksek basınç, kentlerde hava kalitesinin düşmesine, birçok ilde görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya yol açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (NEFES) ile anlık olarak hava kalitesi verileri takip edilebiliyor.

Ülke genelindeki 382 izleme istasyonundan iletilen söz konusu veriler, şehirlerin hava kalitesini gösteriyor ve sistemde buna göre sağlık uyarıları da yer alıyor.

İstasyonlar, ölçülen hava kalitesini iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli şeklinde derecelendiriyor.

Ankara'da hava kirliliği hassas seviyede

NEFES uygulamasının verilerine göre, ulusal sınırı en fazla 50 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül miktarı, bugün Ankara'da semtlere göre farklılık gösterdi.

Saat 12.00'de Çankaya'da yüzde 111 olarak ölçülen hava kirliliği, Bahçelievler ve Ulus'ta yüzde 114, Batıkent'te yüzde 105 ve Keçiören Sanatoryum'da yüzde 102 çıktı.

Yüzde 101-150 arasındaki oranın, "hassas" seviyede değerlendirildiği, bunun riskli gruptaki kişiler için sağlık etkileri oluşturabileceği uyarısının yer aldığı uygulamada, hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye göre belirlenen değerler şöyle sıralandı:

"- 0 ile 50 arası: Temiz (yeşil),

51 ile 100 arası: Orta (sarı),

101 ile 150 arası: Hassas (turuncu),

151 ile 200 arası: Sağlıksız (kırmızı),

201 ile 300 arası: Kötü (mor),

301 ile 500 arası: Tehlikeli (bordo)."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Hava Kalitesi Hassas Seviyede - Son Dakika

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