Ankara'da Hırsızlık Operasyonu

Ankara'da, hırsızlık ve dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, komisyon verdikleri kadınlar aracılığıyla dolandırıcılık yapan kişilere operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 6 cep telefonu ele geçirildi.
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