Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Hpv Aşı Uygulaması Projesi" Büyüyor… 5 Bin Doza Ulaşıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Hpv Aşı Uygulaması Projesi" Büyüyor… 5 Bin Doza Ulaşıldı

23.02.2026 14:02  Güncelleme: 15:25
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 9-30 yaş arası kadın ve kız çocuklarına yönelik olarak hayata geçirdiği HPV Aşı Uygulaması Projesi ile Ekim 2024'ten bu yana 5 bin doz aşıyı ücretsiz olarak uyguladı. Proje, halk sağlığına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği "HPV Aşı Uygulaması Projesi" kapsamında Ekim 2024'ten bu yana 5 bin doz ücretsiz HPV aşısı uygulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü proje ile koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi güçlendiren önemli bir adım attı. Human Papilloma Virüsü'ne (HPV) karşı toplumun korunmasını amaçlayan uygulama, yerel yönetim düzeyinde hayata geçirilen örnek halk sağlığı projeleri arasında yer alıyor.

9-30 yaş arası kadın ve kız çocuklarına ücretsiz aşı

Ekim 2024'te başlatılan proje kapsamında 9-30 yaş arası kadın ve kız çocuklarına bugüne kadar 5 bin doz ücretsiz HPV aşısı yapıldı. Proje çerçevesinde ayrıca 0-15 yaş arası kız çocuklarına 627 doz aşı uygulaması gerçekleştirildi. Aşı süreci, planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

Ulusal ölçekte de örnek uygulamalar arasında gösterildi

Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefleyen uygulama, yerel yönetimlerin halk sağlığı alanında üstlenebileceği rolü gösteren güçlü bir model olarak öne çıkıyor. "Sağlıkta Eşitlik ve Güvence Programı" başlığıyla yürütülen proje, KalDer tarafından "İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülü"ne layık görülerek ulusal ölçekte de örnek uygulamalar arasında gösterildi.

Kaynak: ANKA

