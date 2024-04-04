Ankara\'da Hurdacılar Sanayi Sitesi\'nde çıkan yangınla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

iPhone 16 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı

Apple, eylül ayında tanıtacağı iPhone 16 serisi için geri sayıma başladı. Yeni modellerin tasarımı, Sonny Dickson tarafından paylaşılan maket görselleriyle ortaya çıktı. Görsellerde, telefonların arka kısımlarında dikey olarak yerleştirilen kameralar ve Eylem Düğmesinin tüm modellerde bulunacağı görülüyor. Ancak bu bilgilerin henüz iddialardan ibaret olduğu belirtiliyor.