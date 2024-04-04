Ankara\'da Hurdacılar Sanayi Sitesi\'nde çıkan yangınla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün meydana gelen yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından da teşhis edilen A.F.E, A.E.İ, F.E.A, A.E.İ. ve M.E.İ'in Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.
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