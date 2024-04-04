Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili tutuklama - Son Dakika
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Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili tutuklama

Ankara\'da Hurdacılar Sanayi Sitesi\'nde çıkan yangınla ilgili tutuklama

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturmada, 18 yaşından küçük bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilerek tutuklanmasına karar verildi. Diğer 4 şüphelinin gözaltı işlemleri ise devam ediyor.

04.04.2024 17:19  Güncelleme: 17:20
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangınla ilgili soruşturmada, 18 yaşından küçük bir şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelilerden A.F.E'nin, 18 yaşından küçük olması nedeniyle ifadesinin bizzat Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca alındığı belirtildi.

İfadesi sonrası mahkemeye sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, diğer 4 şüphelinin gözaltı işlemlerine devam edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Ankara, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili tutuklama - Son Dakika

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