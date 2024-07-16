Ankara'da Husumetli İki Grup Arasında Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Husumetli İki Grup Arasında Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara\'da Husumetli İki Grup Arasında Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile başından vurulan Ulaş Birliker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve Birliker başından vurularak ağır yaralanmıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Birliker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

16.07.2024 22:57
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ANKARA'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında dün çıkan kavgada tabanca ile başından vurularak ağır yaralanan Ulaş Birliker (21) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ulaş Birliker, henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla başından vurularak yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Birliker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan ve kimlikleri belirlenen E.K., C.Y. ve Ö.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve C.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ö.K.'nin ise polis merkezinde sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Bu arada hastanede yoğun bakım servisinde tedavi gören Birliker, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti. Ulaş Birliker'in cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yenimahalle, Ankara, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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