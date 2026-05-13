Ankara'da İcra İhaleleri Operasyonu

Ankara'da icra ihaleleri üzerinden haksız menfaat temin ettikleri öne sürülen 6 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İcra ve İflas Daireleri Denetim ve Soruşturma Bürosunca yapılan tespitler ve şikayet başvuruları üzerine şüpheliler B.K. ve C.L.S'nin, bazı icra dosyaları ve bu dosyalar kapsamında yapılan ihaleler ile sulh hukuk mahkemeleri tarafından düzenlenen bazı ihalelerin tarafı olmadıkları halde ihalelere itiraz ederek ihalenin feshi davası açtıkları ve ihalelerin karşı tarafını mağdur ederek haksız menfaat temin ettikleri belirlendi.

Başsavcılık, şüpheliler B.K. ve C.L.S'nin yanı sıra, bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen E.K, S.Z.K, B.S.K. ve C.D.S. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı.

Şüpheli B.K, bir müştekiye açtığı ihalenin feshi davasından vazgeçme karşılığında para alırken suçüstü yakalandı. Şüpheliler E.K, S.Z.K. ve B.S.K. ise polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Şüphelilerden C.D.S'nin ağır hastalığı sebebiyle ifadesi alınarak serbest bırakıldığı, firari şüpheli C.L.S. hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Gözaltında bulunan şüphelilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevkine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.