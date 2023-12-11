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Ankara'da İnşaattan Düşen İşçiler Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da İnşaattan Düşen İşçiler Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir inşaatın 30. katından düşen iki işçi hayatını kaybetti. İşçilerin düşme nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.12.2023 - 18:13,
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ANKARA'da çalıştıkları inşaatın 30'uncu katından düşen işçiler H.İ. ve İ.Ö., hayatını kaybetti.

Olay, 15.30 sıralarında Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. 34 katlı apartmanın inşaatının dış cephesinde iskele üzerinde çalışan işçiler H.İ ve İ.Ö., bilinmeyen bir nedenle 30'uncu kattan yere düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Görgü tanıklarından Yaşar Yiğit, 30'uncu katta çalışıyorlardı. Bir ses koptu. Yere vurduğu gibi parçalandı. Yıldırım hızıyla aşağıya indiler dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Binadan detay

Görgü tanığı Yaşar Yiğit ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Umutcan ÖREN- Ali Eren İĞDE-ANKARA-DHA

Ankara\'da İnşaattan Düşen İşçiler Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Ankara'da İnşaattan Düşen İşçiler Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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