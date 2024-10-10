Ankara'da 'İnternette Çocuk Güvenliği' Çalıştayı Düzenlenecek

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların internette karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı 'İnternette Çocuk Güvenliği' konulu çalıştay düzenliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların internette karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı aile, yerel yönetimler ve kamu otoritelerinin üstlenmesi gereken rollerin masaya yatırılacağı 'İnternette Çocuk Güvenliği' konulu çalıştay düzenliyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle akademisyenler, yazarlar, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıfların da yer alacağı "Geleceğe Yön Veren Dijitalde Güven-siz-siniz" çalıştayı 11 Ekim 2024 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.