Ankara\'da İş Günü Trajedisi

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Ankara'da bir AVM'nin havalandırma borularının bulunduğu tavan arasında çalışırken çökme nedeniyle yürüyen merdivenlere düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Or-An Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin havalandırma borularının olduğu tavan arasında çalışan Sezer P. (50), bastığı zeminin çökmesiyle alt kattaki yürüyen merdivenlere düştü.

İhbar üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşçi Sezer P. hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.