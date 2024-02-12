Ankara\'da Kaçak Gümrük Malzemeleri Ele Geçirildi, Bir Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak gümrük malzemeleri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, M.Ç'nin kullandığı tırla kaçak gümrük malzemeleri taşıdığı belirlendi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheli M.Ç'nin kullandığı tır durdurularak arama yapıldı.
Aramada, gümrükten kaçak olarak getirildiği belirlenen 4 kilo 336 gram açık tütün, 628 ayakkabı, 514 cep telefonu şarj başlığı, 509 şarj kablosu, 111 saat, 1124 gözlük, 100 çakmak, 2 cep telefonu ile şarjlı süpürge ele geçirildi.
Şüpheli M.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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