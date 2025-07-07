Ankara'da Kaçak Tütün ve Elektronik Aletler Ele Geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada, piyasa değeri 7 milyon 250 bin lira olan kaçak tütün ürünü ve elektronik aletler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubeleri ile Akıncı Otoyol Karakol Komutanlığı ekiplerince, gişelerdeki yol kontrol noktasında durdurulan ve Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olduğu belirlenen bir tırda arama yapıldı.

Aramada, 2 bin 689 kaçak elektronik sigara, 25 bin 977 çeşitli markalarda kaçak sigara, 365 kilogram kaçak tütün, 7 elektrik süpürgesi ve 45 termos ele geçirildi.

Söz konusu kaçak malzemenin piyasa değerinin 7 milyon 250 bin lira olduğu, olayla ilgili gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.