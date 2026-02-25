Ankara\'da Kaçakçılık Operasyonu

Başkentte kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ürünleri sattığını belirledikleri M.Y, D.Y, A.Y. ve T.K. adlı şüphelileri düzenlenen operasyonda gözaltında aldı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 404 bin 495 tütün dolu makaron, 45 kilo nargile tütünü, 379 paket kaçak sigara, 126 elektronik sigara, 95 kilo kıyılmış tütün ve 18 bin 400 sigara paketine el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.