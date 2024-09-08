Ankara\'da Narin Güran İçin Protesto

Güncel

Ankara'da kadın sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti.

Kadın Meclisleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi, Genç Feministler Federasyonu ve Sosyalistler Partisi (SOLDEP) kadın üyelerinin aralarında bulunduğu grup, Narin için Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde toplandı.

Ellerinde, "Narin'in katilleri bulunsun", "Narin'in ölümünü karanlıkta bırakmayacağız", "Narin sönmeyen isyanımızdır" yazılı pankartlar taşıyan grup üyeleri, "Narin'in hesabını soracağız", "Aile, tarikat zulmüne son", "Çocukların kaderi ölüm değildir" şeklinde sloganlar attı.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, burada yaptığı konuşmada, "Bugün bulunan o çuvalın içerisinde sadece Narin yok. Bu ülkenin iktidarının tam kendisi var. Utancımız var. Hepimiz o çuvalın içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Milletin gerçeğin ne olduğunu öğrenmek istediğini, yayın yasağının kaldırılmasını gerektiğini ifade eden Suiçmez, otopsi sonucunu da beklediklerini belirterek, "Artık beklentimiz, artık öfkemiz Türkiye'deki cezasızlık politikasının ortadan kalması, 'aile ve değerlerimiz' diyerek çocukların ve kadınların istismarının ve ölümlerinin önünün kapatılması yönündeki çalışmaların artmasıdır." dedi.

"Çocuk istismarı, bu ölümler durdurulabilir"

Alanda toplanan sivil toplum kuruluşları adına konuşma yapan Ankara Kadın Meclisi Temsilcisi Tuana Gençer de Narin'in yarın okula gitmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çocuk istismarı, bu ölümler durdurulabilir. Her sabah çocukların, kadınların, hayvanların çuvalların içinde ölü bedenlerinin bulunmadığı haberlerine uyanmayabiliriz. Tıpkı kadın cinayetlerini durdurmanın mümkün olduğu gibi çocukları korumak da mümkün. Çocukları Koruma Kanunu uygulanırsa çocuklar yaşayabilir. Risk tarama formları okullarda doldurulursa çocuk istismarı önlenebilir." diye konuştu.