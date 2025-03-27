Ankara'da Kadınlara Yönelik Kas İskelet Sistemi Sağlığı Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Ankara'da Kadınlara Yönelik Kas İskelet Sistemi Sağlığı Projesi Başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Kas İskelet Sistemi Sağlığı' projesi ile kadınların duruş bozuklukları ve kas-iskelet sağlığı konularında bilinçlenmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenliyor. Fizyoterapistler eşliğinde yapılan etkinliklerde, kadınların günlük yaşamlarında bedenlerini daha sağlıklı kullanmaları hedefleniyor.

27.03.2025 15:27  Güncelleme: 16:13
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Kas İskelet Sistemi Sağlığı" projesi ile kadınlar, duruş bozuklukları ve kas-iskelet sistemi sağlığı konusunda bilinçleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların sağlık ve hareket konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla özel bir program düzenliyor. ABB Dikmen Kadınlar Lokali'nde gerçekleştirilen "Kas İskelet Sistemi Sağlığı" projesi kapsamında kas ve iskelet sağlığını korumaya yönelik eğitimler fizyoterapistler eşliğinde verildi.

Günlük yaşamda sıkça karşılaşılan duruş bozuklukları, bel ve boyun ağrıları gibi sorunların önüne geçmek için Dikmen Kadınlar Lokali'nde yapılan etkinlikte, kas-iskelet sistemini güçlendirmeye yönelik bilgiler de paylaşıldı.

Fizyoterapistler eşliğinde verilen egzersiz eğitimleri ile kadınların günlük yaşamlarında bedenlerini daha sağlıklı kullanmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten İş Güvenliği Uzmanı Ayşe Güleryüz Aktaş, proje ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Günümüzde özellikle masa başı çalışanlar, ağır işlerde çalışanlar ve hareketsiz yaşam tarzını benimseyen bireylerde kas iskelet sistemi rahatsızlıkları oldukça yaygındır. Biz de Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü iş birliğiyle bu projemizi başlattık ve geniş kitlelere ulaştırmak istedik. Projemizi Kadın Lokallerine taşıdık. Kas iskelet sağlığını korumaya yönelik eğitimler, doğru duruş ve hareket alışkanlığı ile ilgili bilgiler verilmekte fizyoterapistler eşliğinde uygulamalı eğitimler verilerek kadınların günlük yaşamda bedenlerini daha sağlıklı kullanmalarını sağlamaya çalışıyoruz."

Dikmen Kadınlar Lokali'nde eğitim veren Uzman Fizyoterapist Yasemin Özel Aslıyüce ise "Biz Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nden Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle Kadınlar Lokali'ne geliyoruz. Bilgilendirici seminerler yapıyoruz. Omurga sağlığı, bel boyun ağrılarından korunma yöntemlerini anlatıyoruz. Hangi egzersizleri yapması gerekiyor, hangi kaslarını kuvvetlendirmesi gerekiyor, günlük yaşamda neye dikkat etmesi gerekiyor bunlara yönelik bilgilendirme eğitimi veriyoruz" diye konuştu.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile haftalık olarak planlanan eğitimler, Başkent'in farklı noktalarında bulunan Kadınlar Lokali'nde düzenlenmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Kadınlara Yönelik Kas İskelet Sistemi Sağlığı Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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