Ankara'da 'Kantin Desteği Projesi' Genişletiliyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından ilkokul çağındaki çocukların beslenme sorunlarının eğitim hayatlarını etkilememesi ve yaşıtlarıyla eşit koşullarda gelişimlerini tamamlamaları amacıyla hayata geçirilen "Kantin Desteği Projesi" genişliyor. Altındağ, Sincan ve Mamak ilçelerinde devam eden kantin desteği projesine bu yıl Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Pursaklar ve Yenimahalle ilçeleri de eklenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda bu ilçelerin kantinci esnafının katıldığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Sacit Şahin, şu bilgileri verdi:

"Kantin desteğinin bu sene dördüncü yılına giriyoruz. Altındağ, Mamak ve Sincan ilçelerinden sonra Ankara'mızın geneline yaymak üzere projemizi genişletiyoruz. Bu zamana kadar yaklaşık 250 milyonun üzerinde bir kantin desteği sağladık. Bu proje kapsamında şehrimizde yaklaşık 50 bin ilkokul öğrencisine sadece okul kantinlerinde geçerli aylık kantin desteği bakiyesi yatırmaya başlayacağız. Bugün de kantincilerimizle bunun istişare toplantısını yaptık. Hiçbir çocuğun okula aç gitmemesi, yatağına aç girmemesi için Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Müdürlüğü olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olmasını, kantinci esnafımızla öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin ise "Sayın Mansur Başkan'a Türkiye'ye örnek bu projesi için şahsım, üyelerim ve bütün çocuklar adına teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten çok özel bir proje, şu an örneği yok. ABB bir marka Belediye ve Mansur Belediyeciliği farkının tüm Türkiye'nin öğrenmesini, görmesini, izlemesini ve uygulamasını istiyoruz. Bugün de kantin desteğiyle ilgili beş ilçemizi daha bu kapsamın içerisine aldık. Oradaki bu beş ilçemizdeki çocuklarımıza da sosyal yardım alan ailelerinin çocuklarına da destek sağlanacak. Bunun uygulamasını yapmak üzere üyelerimize bilgilendirme toplantısı düzenledik" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan bilgilendirme toplantısına katılan kantinci esnafı da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Nurten İçgöz: "Bence çok gurur verici bir proje. Bunun için Mansur Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar için Büyükşehir'in yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını bugün anlamış oldum. Yardımlaşmak güzel bir şey. Bir elin verdiğini diğer elin bilmemesini sağladı. Burada olmaktan mutluyuz gururluyuz. Çocukları seviyoruz."

-Aysun Derin: "Böyle bir projeye imza attığı için öncelikle Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz. Bu uygulama ile kantinciler çocuklara ulaşacak ve çocuklar aç kalmayacak."

-Mine Tükrek: "Öncelikle teşekkür ediyoruz bu uygulama için. Hem esnafı hem de çocukları rahatlatacak. Çocuklar için müthiş bir uygulama. Sağ olsun, var olsunlar."

Başvurular 21 Eylül'e kadar

Destekten yararlanmak isteyenler; 21 Eylül saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek. Başvuruların sonuçları, incelemelerin ardından SMS yoluyla vatandaşlara bildirilecek. Başvurular, 'https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr/home/ServisYardim'SayfaId=3'

adresi üzerinden yapılabilecek. Destekten ABB'den Başkent Kart aracılığıyla sosyal destek alan, okulunda kantin bulunan ve ilkokulda çocuğu okuyan vatandaşlar yararlanabilecek.