Ankara'da KAOS GL soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da KAOS GL soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı

Ankara\'da KAOS GL soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KAOS GL'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında çocukların erişimine açık müstehcen içerik paylaşıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında adli karar alınırken 21 şüpheli gözaltına alındı, derneğin internet sitesine erişim engeli getirildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği'nin (KAOS GL) internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, çocukların erişimine açık şekilde müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında arama, el koyma ve dijital materyallerin incelenmesine yönelik adli kararlar alındığı ve 21 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KAOS GL'nin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında çocukların erişimine açık şekilde müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi ile Dernekler Kanunu'nun 30/b maddesi yollamasıyla 32/p maddesi kapsamında yürütülüyor.

Açıklamaya göre, dernek yöneticileri ile internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını yönettiği iddia edilen 18 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden 8'inin Ankara'da, 5'inin İstanbul'da, 2'sinin İzmir'de, birinin Mersin'de, birinin Afyonkarahisar'da ve birinin yurt dışında olduğu belirtildi.

Ayrıca çeşitli internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden "toplumun genel ahlakını ve kamu düzenini bozucu nitelikte paylaşımlarda bulunarak müstehcenlik ve fuhuş suçlarını işlediği" iddia edilen 8 kişi hakkında da işlem yapıldığı bildirildi. Bu kişilerden 6'sının Ankara'da, birinin İstanbul'da, birinin ise Eskişehir'de bulunduğu kaydedildi. Toplam 26 kişi hakkında arama, el koyma ve dijital materyallerin incelenmesine yönelik adli kararlar alınırken gözaltı talimatı da verildi.

KAOS GL'NİN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Başsavcılık ayrıca derneğin internet sitesine Türkiye'den erişimin engellenmesine karar verildiğini açıkladı. Yürütülen operasyon kapsamında 21 şüphelinin gözaltına alındığı, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

Ankara Başsavcılığı, Sosyal Medya, Güncel, Ankara, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da KAOS GL soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

11:48
15 ilde düğmeye basıldı “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
11:44
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili “satıldı“ iddiası 5 şüpheli gözaltında
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili "satıldı" iddiası! 5 şüpheli gözaltında
11:17
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
11:09
Memur emeklisinin ’seyyanen zam’ talepli dosyası AYM’de tek çatı altında
Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında
11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
10:24
Apple’ın katlanabilir telefonu yok sattı Stoklar 2 dakikada bitti
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 13:04:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara'da KAOS GL soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement