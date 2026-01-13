Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karagöz ve Hacivat'ı Çocuklarla Buluşturdu

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), geleneksel Türk tiyatrosunun önemli simgeleri Karagöz ve Hacivat'ı Kent Orkestrası eşliğinde sahneye taşıdı. Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, "Karagöz Konsere Gidiyor" adlı gölge oyunu çocuklarla buluştu. Etkinlik kapsamında düzenlenen Karagöz Atölyesi ise miniklere geleneksel sanatı yakından tanıma fırsatı sundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirası gelecek nesillere aktarma çalışmalarını sürdürüyor. UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Karagöz ve Hacivat, Kent Orkestrası eşliğinde "Karagöz Konsere Gidiyor" müzikaliyle sahneye taşındı. Kocatepe Kültür Merkezi'ndeki gösterime çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen Karagöz Atölyesi'nde ise çocuklar; Karagöz ve Hacivat figürlerini tasarlayarak gölge oyununun yapım sürecini deneyimledi.

"Bütün çocuklarımızı velileriyle birlikte bekliyoruz"

ABB Kent Orkestrası Şefi Zafer Gökçer, projeye velilerin ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Çocuklarımıza, Karagöz ve Hacivat ile kültürümüzle beraber hem konser adabı, konser nasıl izlenir, enstrümanlar nelerdir, neler çalarlar, sesleri nasıldır, bunları da tanıtmak koşuluyla yaptığımız bir proje. Biz bunu her hafta tekrarlıyoruz, her hafta salonumuz doluyor, çocuklarımız çok faydalanıyor. Bütün çocuklarımızı velileriyle birlikte bekliyoruz" dedi.

"Birlikte eğleniyoruz ve kendi kültürümüz olan Karagöz'ü tanıyoruz"

Karagöz'ü canlandıran Tiyatro Oyuncusu Şevket Çetin ise "Kocatepe Kültür Merkezi'nde UNESCO mirasımız olan Karagöz'ü çocuklarla birlikte işliyoruz. Çocuklar kendi Karagöz'ünü yapıyorlar burada; boyuyorlar ve birer tasvire sahip oluyorlar. Burada Karagöz'ün aslı olan deve derisinden nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Anlatıyoruz, tarihini küçük bir gösterisini yapıyoruz sonra onlar bize küçük bir gösteri sunuyorlar. Birlikte eğleniyoruz ve kendi kültürümüz olan Karagöz'ü tanıyoruz" diye konuştu.

Atölyeye katılarak hem eğlenen hem de öğrenen minikler, duygularını şu sözlerle ifade etti:

-Nevzat Alp Yaman: "Hacivat ile Karagöz'ü öğrendim. Çok güzeldi, boyama yaptım ve çok eğlendim."

Ömer Alp Koçak: "Hacivat Karagöz'ü öğrendik. Çubuklarla onları oynatacağız ve çok eğleneceğiz."

Ada Yüksel: "Boyama yaptık, Çok eğlendik, çok güzel bir gün oldu."

Sara Okçu: "Burada Karagöz ve Hacivat yaptık. İlk önce boyadık sonra böyle kukla yaptık. Sonra gösterilerimizi yaptık."