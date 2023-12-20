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Ankara'da Kargocu Kılığına Giren Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Kargocu Kılığına Giren Dolandırıcılar Yakalandı

Ankara'da kendilerini kargocu olarak tanıtan ve kargo teslim tutanağının altına koydukları senetleri vatandaşlara imzalatan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin toplamda 370 milyon lira tutarında senet imzalattıkları kişileri icraya verdikleri belirlendi.

Ankara\'da Kargocu Kılığına Giren Dolandırıcılar Yakalandı
20.12.2023 - 17:03,  Güncelleme: 17:04
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Ankara'da kendilerini kargocu olarak tanıtan ve kargo teslim tutanağının altına koydukları senetleri vatandaşlara imzalatan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Kargo firması çalışanı olarak kendilerini tanıtan 3 kişinin, hediye paketi teslimatı bahanesiyle bir kişiye tutanak imzalattıkları, tutanağın altına pencere yöntemiyle imza bloku açarak senet yerleştirdikleri tespit edildi.

Bunun üzerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, bu yöntemle toplam 370 milyon lira tutarında senet imzalattıkları kişileri icraya verdikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan bu kişilerden 2'si hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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