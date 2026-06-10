Ankara\'da Kavga: İki Yaralı, Üç Tutuklu

ANKARA'da iki grup arasında çıkan kavgada Hüseyin B. (20) ve Samet B. (18) yaralandı, olaya karışan 3 kişi tutuklandı.

Olay, Yenimahalle ilçesinde bulunan fırında meydana geldi. Katıldıkları bir düğünden çıkan 3 kuzen Hüseyin B., Samet B. ve Umut D., tatlı almak için girdikleri fırında, peşlerinden gelen bir grupla tartıştı. Çıkan kavgada Umut D. kaçarken, Hüseyin B. ve Samet B. sopalarla darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Samet B. ve Hüseyin B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, grupta bulunanlardan birinin pompalı tüfekle ateş etmek istediği; ancak şans eseri tüfeğin tutukluk yaptığı, ardından tüfeğin dipçiğiyle Hüseyin B.'ye vurduğu görüldü. Polis, olaya karışan 3 kişiyi kısa sürede yakaladı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.