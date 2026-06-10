Ankara'da Kavga: İki Yaralı, Üç Tutuklu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Kavga: İki Yaralı, Üç Tutuklu

Ankara\'da Kavga: İki Yaralı, Üç Tutuklu
10.06.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düğünden çıkan grupta çıkan kavgada Hüseyin B. ve Samet B. yaralandı, 3 kişi tutuklandı.

ANKARA'da iki grup arasında çıkan kavgada Hüseyin B. (20) ve Samet B. (18) yaralandı, olaya karışan 3 kişi tutuklandı.

Olay, Yenimahalle ilçesinde bulunan fırında meydana geldi. Katıldıkları bir düğünden çıkan 3 kuzen Hüseyin B., Samet B. ve Umut D., tatlı almak için girdikleri fırında, peşlerinden gelen bir grupla tartıştı. Çıkan kavgada Umut D. kaçarken, Hüseyin B. ve Samet B. sopalarla darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Samet B. ve Hüseyin B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, grupta bulunanlardan birinin pompalı tüfekle ateş etmek istediği; ancak şans eseri tüfeğin tutukluk yaptığı, ardından tüfeğin dipçiğiyle Hüseyin B.'ye vurduğu görüldü. Polis, olaya karışan 3 kişiyi kısa sürede yakaladı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Yaşam, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kavga: İki Yaralı, Üç Tutuklu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar Kim olduklarına çok şaşıracaksınız Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:35
Fenerbahçe’de mazbata törenine damga vuran görüntü
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 16:49:03. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Kavga: İki Yaralı, Üç Tutuklu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.