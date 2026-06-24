Ankara'da Kazada Asker Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Kazada Asker Genç Hayatını Kaybetti

Ankara\'da Kazada Asker Genç Hayatını Kaybetti
24.06.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 20 yaşındaki asker Hamza Efe Doğan hayatını kaybetti.

ANKARA'da belediye otobüsü ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kişinin, başkentte vatani görevini yapan ve hastaneden birliğine dönen Hamza Efe Doğan (20) olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü ile Ö.K. idaresindeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Seyir halindeki otobüsümüzün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda sürücümüz direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kaza gerçekleşmiştir" denildi.

CENAZESİ İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

Kazada ölen kişinin bulvar üzerindeki 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Hamza Efe Doğan olduğu ortaya çıktı. 2 ay önce Ankara'ya gelen Doğan'ın öğle saatlerinde hastaneye gittiği, tekrar birliğine dönerken kaldırımda otobüs çarptığı belirtildi. İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşayan Doğan'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Maltepe Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Maltepe Büyükbakkalköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Öte yandan kazayla ilgili hafif ticari araç sürücüsü Ö.K., gözaltına alındı. Ö.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hamza Efe, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kazada Asker Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Eski emniyet mensubunun feci ölümü Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

11:26
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
11:18
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek TFF, FIFA’ya şikayet etti anında yanıt geldi
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi
11:12
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
10:01
Fransa’da tarihin en sıcak günü 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 12:08:10. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Kazada Asker Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.