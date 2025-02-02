Ankara'da Kirli Hava Alarmı - Son Dakika
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Ankara'da Kirli Hava Alarmı

Ankara'da hava kalitesi 'hassas' seviyeye ulaşırken, kirli hava dronla görüntülendi.

02.02.2025 00:40
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Ankara'da kirli hava tabakası böyle görüntülendi

Ankara'da kirli hava alarmı

ANKARA - Ankara'da hava kalitesi, Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı tarafından yapılan ölçümlere göre birçok noktada "hassas" seviyeye ulaştı. Bazı bölgelerde ise değerler "sağlıksız" seviyeye yaklaştı.

Hava kirliliğinin ulaştığı seviyeler, dron ile havadan görüntülendi. Şehrin üzerinde asılı kalan yoğun pus tabakası, binaların siluetlerini adeta örterken, özellikle trafik yoğunluğunun olduğu ana arterlerde kirliliğin daha belirgin olduğu dikkat çekti.

Doğalgaz kullanımın artması gerektiğini söyleyen Elif Yaren Yılmaz, "Ankara'nın havasının kirli olduğunu gerçekten çok iyi hissedebiliyoruz. Daha çok hastalanıyoruz. Önceki havaya göre daha kötü geliyor hava. Ankara'nın dışına çıktığımızda daha çok yeşillikli olan bölgelerde daha iyi nefes alabiliyoruz. Oksijen daha fazla. Ama burada kötü. Çünkü kömür çok kullanılıyor" ifadelerine yer verdi.

Ankara havasının kirli olmasında rahatsız olan bir diğer vatandaş ise "Doğalgaz kullanımının daha artması gerekir. Özellikle ekonomik sıkıntılardan dolayı biraz kömür kullanımı arttığını gördüm. Özellikle akşamları daha çok arttığını gördüm daha çok Yenimahalle ve Mamak bölgelerinde hem kötü koku oluyor hem de sis yoğunluğu oluyor. Daha dikkatli olunması gerekiyor" dedi.

Boğulacak gibi hissettiğini aktaran Gülşen Balçok da son zamanlarda Ankara'da yoğun sis olduğunu bu durumun astımı olanları rahatsız ettiğine değindi.

Afrika üzerinden gelen yüksek basıncın etkisiyle başkentte sis ve pus yoğunluğu artarken, hava kalitesinde de belirgin bir düşüş gözlendi. Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre Ankara'da bazı kesimlerde turuncu kodlu "hassas" hava kalitesi tespit edildi.

Kaynak: İHA

trafik, Ankara, Son Dakika

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