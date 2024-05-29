Çankaya'da Kız Arkadaşını Öldüren Kişi İntihar Etti - Son Dakika
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Çankaya'da Kız Arkadaşını Öldüren Kişi İntihar Etti

Çankaya\'da Kız Arkadaşını Öldüren Kişi İntihar Etti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir kişi kız arkadaşını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

29.05.2024 20:57
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi 852 sokaktaki bir binada, S.Ö, tabancayla kız arkadaşı S.D'yi yaraladı.

S.Ö. daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede S.Ö. ve S.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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