Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı, eşi ve 2 çocuğunu öldürdü - Son Dakika
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı, eşi ve 2 çocuğunu öldürdü

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli komiser yardımcısı, eşi ve 2 çocuğunu öldürdü

Ankara'daki evine izinli olarak gelen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Ö, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından aile yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeler, Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde defnedildi.

13.05.2024 20:33
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Ankara'daki evine izinli olarak gelen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Ö, Keçiören ilçesi Çevik Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete geldi.

Veysel Ö, henüz bilinmeyen nedenle eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Veysel Ö, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olayın ardından eve gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Veysel Ö'nün Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken tayininin Hatay'a çıktığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyüne getirilen cenazelerden komiser yardımcısı Veysel Ö. ile anne ve çocukları için birer saat arayla cenaze töreni düzenlendi.

Akşam vakti köy camisinde önce komiser yardımcısı Veysel Ö'nün cenaze namazı kılınarak naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

Yaklaşık bir saat sonra anne ve çocuklarının cenaze namazı kılındı. Anne ve 2 çocuğu da aynı köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA

Kazankaya, Aydıncık, Ankara, Hatay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı, eşi ve 2 çocuğunu öldürdü - Son Dakika
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