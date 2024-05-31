Ankara'da komşu kadınların kavgası soruşturma başlattı - Son Dakika
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Ankara'da komşu kadınların kavgası soruşturma başlattı

Ankara\'da komşu kadınların kavgası soruşturma başlattı

Ankara'da Etimesgut ilçesinde yaşanan ve sosyal medyada paylaşılan komşu kadınların kavgasıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Olayın ardından her iki taraf da darp raporu alarak şikayetçi oldu. Ankara Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaparak sorumluların adli mercilere intikal ettirildiğini belirtti.

31.05.2024 17:49
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ANKARA'da görüntüleri sosyal medyada yer alan iki komşu kadının kavgasına ilişkin savcılık soruşturma başlattı.

Olay, pazar günü Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Aslı T., iddiaya göre bahçede oturan ve kendisinin olduğu tarafa bakan komşusu Fatma G.'ye 'Sen bana niye baktın?' diyerek saldırdı. Görüntüleri sosyal medyada yer alan kavganın ardından her iki taraf da darp raporu olarak karşılıklı şikayetçi oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği de olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Sosyal medyada da yer alan, ilimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup, gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Ankara Valiliği, Sosyal Medya, Etimesgut, Ankara, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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