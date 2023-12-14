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Ankara'da köpek saldırısına uğrayan öğrencinin sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika
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Ankara'da köpek saldırısına uğrayan öğrencinin sağlık durumu iyiye gidiyor

Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın sağlık durumu stabil hale geldi. Solunum makinesinden ayrılan ve bilinci açık olan Yılmaz'ın organ yetmezliği riski bulunmuyor. Yaraları tedavi edilen hastaya rehabilitasyon programı uygulanacak.

Ankara\'da köpek saldırısına uğrayan öğrencinin sağlık durumu iyiye gidiyor
14.12.2023 - 16:00,  Güncelleme: 16:03
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Ankara'da geçen hafta sahipsiz köpeklerin saldırdığı ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın yaşamsal bulgularının stabil hale geldiği, hastanın solunum makinesinden ayrıldığı ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

Vildan Nurettin Demirer İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yılmaz, 7 Aralık Perşembe günü Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıktı.

Okulun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan ve vatandaşların kurtardığı Yılmaz, ambulansla önce Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikesi nedeniyle ilk müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

AA muhabirinin Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi yetkililerinden edindiği bilgiye göre, geçen haftadan bu yana tedavi edilen Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği yaşamsal bulgularının sabitlendiği öğrenildi.

Yılmaz'ın uyandırıldığı ve solunum makinesinden ayrıldığı, bilincinin de açık olduğu belirtildi.

Doktorlar, çocuğun bilincinin açık olduğu ve organ yetmezliği riski bulunmadığını bildirdi.

Uzuv kaybı yaşamayan hastanın vücudundaki yaygın yaraların tedavi edildiği ve fonksiyon geri kazanımları için rehabilitasyon programı uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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