Ankara\'da Kuaförler Pazar Günü Kapatılmasına Tepki Gösterdi

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ANKARA'da kuaför ve güzellik uzmanları, dükkanlarının pazar günü kapatılmasına tepki gösterdi.

Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik, Dayanışma ve Kalkınma Derneği (AKGU-DER) üyeleri, Ulus Meydanı'nda toplanıp, başkentte berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günü kapatılmasını protesto etti. Grup adına açıklama yapan AKGU-DER Başkanı Hesna Korgan, "Son günlerde ülke gündeminde yer tutan 'Kuaförler salı mı kapansın yoksa pazar mı kapansın' konusu mesleğimizi temsil eden başkanlarımız tarafından yeterince değerlendirilmeden Sayın Valimiz ve Ticaret Bakanımıza sunulmuştur. Pazar günleri kapama zorunluluğu birçok kuaförün ciddi ekonomik kayıplar yaşamasına ve işletmelerin ayakta durmasını tehdit eden durumlarla karşı karşıya kalmasına neden olacaktır. Bu uygulama sadece işletme sahipleri değil aynı zamanda personelimizi de olumsuz etkilemektedir. Maaşlarının gelir kaybı çalışanların maaşlarının, kira ve fatura giderlerinin ve sigorta primlerinin düzenli ödenmemesi durumunu ortaya çıkartacak ve maddi zorluğu büyütecektir. Bu konu sadece Ankara kuaförlerinin değil tüm Türkiye kuaför ve güzellik uzmanlarının ortak sorunudur. Bu sistemin devam etmesi halinde kaçak çalışmaların artması devletimizde ciddi vergi kayıplarının oluşmasına sebep olacaktır. Kuaförlerimizin pazar günü açık kalması, hem esnafımızın hem de müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. İşletmelerin kendi tercihine göre çalışma saatlerini ve günlerini belirleyebilmeleri hizmet kalitesini artıracak ve ekonomik canlılığı koruyacaktır" diye konuştu.