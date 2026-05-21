Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kurban Satış Alanlarında İlaçlama Seferberliği

21.05.2026 16:05  Güncelleme: 17:19
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama, dezenfeksiyon ve denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, haşere oluşumunu önlemek ve vatandaşların hijyenik ortamda ibadet etmesini sağlamak için sahada görev yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Veteriner İşleri Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kurban satış ve kesim alanlarında oluşabilecek hayvansal atıklara bağlı haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Ankara Zabıtası ekipleri ise ilçe zabıta müdürlükleriyle koordineli şekilde denetimlerini sürdürüyor.

BELPLAS A.Ş. EKİPLERİ SAHADA

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas A.Ş.'ye bağlı 192 personel ve 57 araç, kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde belirlenen noktalarda görev yapan ekipler, özellikle hayvansal atıklardan kaynaklanabilecek sinek, larva ve diğer haşerelere karşı yoğun mücadele yürütüyor. Vatandaş sağlığını önceleyen çalışmalar kapsamında; satış alanları, kesim noktaları, atık toplama bölgeleri ve çevresinde düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Ekipler ayrıca oluşabilecek kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

KURBAN SATIŞ ALANLARINA SIKI DENETİM

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kurban satış ve kesim alanlarında vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler; hayvanlara ait veteriner sağlık raporları, küpe ve kayıt durumları ile nakil belgelerini kontrol ederken, geçici kurban satış yerlerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarını da inceliyor. Ayrıca kurban hayvanlarının taşınması ve sevki sırasında mevzuata uygunluk denetlenirken, vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler doğrultusunda gerekli idari işlemler uygulanıyor.

Kurban Bayramı öncesinde başlayan çalışmalarla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Daire Başkanı Mustafa Şener, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimiz genelinde faaliyet gösteren kurban satış yerlerinde incelemelerde bulunuyoruz. Özellikle hayvanların menşei kağıtları ve sağlık durumlarının denetimlerini Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle Veteriner İşleri, Sağlık İşleri ve Zabıta Daire Başkanlıklarıyla koordineli bir şekilde aralıksız sürdürüyoruz. Satış alanlarında hijyen kurallarını da önceliyoruz. Hayvanların yerleşimlerinden önce gerekli dezenfeksiyon işlemleri, gübrelik alanların düzgün şekilde ilaçlanması ve devamında bertarafı gibi işlemler birinci önceliğimiz" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz da toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle özellikle Ankaralı vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmesi amacıyla kurban pazarlarında toplum sağlığını etkileyebilecek salgınların önüne geçebilmek için tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Bu tedbirler kapsamında salgın hastalıklar ve enfeksiyonlara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerimiz başlamıştır. Asıl amacımız vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde, sağlıklı alanlarda kurbanlarını kesmeleri ve dini vecibelerini yerine getirmeleridir. Özellikle valiliğimizin yayımladığı genelge kapsamında vatandaşlarımızın yasal kesim alanlarında kurbanlarını kesmeleri ve cezai işlemlerle karşılaşmamaları konusunda dikkatli olmalarını öneriyoruz. İlgili daire başkanlıklarımızla birlikte kurban pazarları ve kesim alanlarında sahadayız. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü sıkıntılarında vatandaşlarımızın yanlarında olacağız."

"BAYRAM BOYUNCA GÖREV BAŞINDA OLACAĞIZ"

Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ise bayram süresince denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Zabıta Daire Başkanlığı olarak ilçe zabıtalarımızla eş güdüm içerisinde Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik ortamda kurbanlarını kesip dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için gereken her türlü tedbiri aldık. Bayram boyunca da tüm kurban kesim alanlarında ilçe zabıtalarımızla birlikte görev alacağız. Şimdiden bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
