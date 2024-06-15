Ankara'da Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarlar sakin

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(ANKARA)- Kurban Bayramı'na saatler kala Ankara'da çarşı ve pazarlar önceki yıllara göre daha sakin... Esnaf, "satışlarımız yarı yarıya düştü" derken, vatandaş pahalılıktan dert yandı.

Ankara'nın en hareketli merkezlerinden Ulus Çarşı, bu Kurban Bayramı'nda daha sakin ve işleri çok azalan esnaf ise dertli... Esnaf, satışların çok az olmasından yakındı. Kuruyemiş fiyatlarının sürekli arttığını dile getiren bir esnaf, "Yoğunluk çok az. Normalde burada adım atacak yer olmazdı. Vatandaşın alım gücü düşük olduğu için kuruyemiş satışlarımız düşük. Ancak nişan düğün olursa satışlarımız artıyor" dedi.

Tatil süresinin uzun olmasının da satışları etkilediğini dile getiren esnaf, şeker satışlarının da geçen yıla göre çok az olduğunu söyledi.

İnsanların son ana kadar alışveriş yapmadığını söyleyen bir esnaf, "İnsanların alım gücü yok. Son raddeye kadar idare ediyorlar. Örneğin, bir bardaktan çay içiyorlar. Bardağın yarısı kırılmış. O bardak tamamen kırılana kadar kullanmaya devam ediyor. Tamamı kırıldıktan sonra yenisini alıyor" dedi.

Emekli bir vatandaş da emekli maaşıyla geçinemediklerini, küçükbaş kurbanlığın 15-16 bin lira olduğunu ifade ederek, "Bir kilo şeker bile olmuş 200-300 lira. Bir kilo tatlı 500 lira. Kurban kesemiyorum. Aldığım 10 bin lira maaşla nasıl kurban keseceğim" dyerek sıkıntısını dile getirdi.