Ankara\'da Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Uyarısı

ANKARA Valiliği, kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunarak vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.