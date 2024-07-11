Ankara'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Ankara Valiliği, Ankara'nın Gölbaşı, Çankaya, Etimesgut, Sincan, Haymana ve Bala ilçelerinde saat 13.50 ile 16.00 arasında yerel ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği, bugün saat 13.50 ile 16.00 saatleri arasında Ankara'nın güney ilçeleri; Çankaya, Etimesgut, Sincan, Haymana ve Bala için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Valilik yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.