Ankara'da Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Ankara'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ankara\'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ankara Valiliği, yarın için il genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Mayıs Çarşamba günü gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

30.04.2024 14:24
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(ANKARA) - Ankara Valiliği tarafından yarın için il genelinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da 1 Mayıs Çarşamba günü beklenen gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlara dikkat" notuyla paylaşımda bulunuldu.

Valiliğin hazırladığı "Meteorolojik Uyarı" görselinde, yarın için 06.00-21.00 saatleri arasında gök gürültülü ve sağanak yağış beklendiği, yağışların il genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli olacağının tahmin edildiği uyarısı yer aldı.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: ANKA

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