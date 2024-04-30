Ankara\'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Güncel

(ANKARA) - Ankara Valiliği tarafından yarın için il genelinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da 1 Mayıs Çarşamba günü beklenen gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlara dikkat" notuyla paylaşımda bulunuldu.

Valiliğin hazırladığı "Meteorolojik Uyarı" görselinde, yarın için 06.00-21.00 saatleri arasında gök gürültülü ve sağanak yağış beklendiği, yağışların il genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli olacağının tahmin edildiği uyarısı yer aldı.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.