Ankara'da Kuvvetli Yağışlar Rögar Taşmasına Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Kuvvetli Yağışlar Rögar Taşmasına Yol Açtı

Ankara\'da Kuvvetli Yağışlar Rögar Taşmasına Yol Açtı

Ankara'da yerel kuvvetli yağış bazı bölgelerde rögar taşmasına, sokaklarda sele yol açtı. Vatandaşlar yağışların sebep olduğu sorunlardan şikayetçi.

27.05.2024 18:21  Güncelleme: 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - Ankara'da yerel kuvvetli yağış bazı bölgelerde rögar taşmasına, sokaklarda sele yol açtı.

Başkentin farklı bölgelerinde yerel kuvvetli yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle sokaklarda oluşan selden, rögarların taşmasından şikayet eden bazı vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, yağışların sebep olduğu sorunlardan yakındı.

Bir vatandaş,  "Yağan yağmura yapacak hiçbir şey yok. Önemli olan altyapı. Altyapıdan memnun değiliz. Böyle olmasının sebebi, yıllardır yediler yiyeceklerini. Onun yerine burayı yapsalardı. Eski belediye başkanı kaç sene buradaydı. Yiyeceklerine buralara baksalardı, kurşun geçirmez arabalarla geziyorlardı. Gariban da burada sürünüyor işte" diye konuştu.

Yenimahalle Şentepe'de ikamet eden Kazım Şahin de "Burada 3-4 kez boru patladı. Şimdi sağ olsun yönetim değişti de değişimden sonra biraz temizlik gördü. Suyun akışı bile değişti. Şu anda memnunuz" ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş da "Mansur Yavaş yaptı her şeyi. Şimdi o olmasaydı, Demetevler'i su, sel basacaktı, deniz olacaktı buralar" şeklinde konuştu.

Bölgedeki yapılaşmaya işaret eden bir başka yurttaş da "Yapılanmaya bir bakın. Deprem olsa buradan araba geçemez. Yapılanma çarpık olduğu için buna herkes katlanacak. Yapacak hiçbir şey yok. Yenimahalle Belediyesi'nden biz memnunuz" dedi.

Kaynak: ANKA

Ankara, Çevre, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kuvvetli Yağışlar Rögar Taşmasına Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
17:09 “Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm“ deyip taksiciye saldırdı "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" deyip taksiciye saldırdı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 19:25:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Kuvvetli Yağışlar Rögar Taşmasına Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement