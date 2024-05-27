Ankara\'da Kuvvetli Yağışlar Rögar Taşmasına Yol Açtı

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - Ankara'da yerel kuvvetli yağış bazı bölgelerde rögar taşmasına, sokaklarda sele yol açtı.

Başkentin farklı bölgelerinde yerel kuvvetli yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle sokaklarda oluşan selden, rögarların taşmasından şikayet eden bazı vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, yağışların sebep olduğu sorunlardan yakındı.

Bir vatandaş, "Yağan yağmura yapacak hiçbir şey yok. Önemli olan altyapı. Altyapıdan memnun değiliz. Böyle olmasının sebebi, yıllardır yediler yiyeceklerini. Onun yerine burayı yapsalardı. Eski belediye başkanı kaç sene buradaydı. Yiyeceklerine buralara baksalardı, kurşun geçirmez arabalarla geziyorlardı. Gariban da burada sürünüyor işte" diye konuştu.

Yenimahalle Şentepe'de ikamet eden Kazım Şahin de "Burada 3-4 kez boru patladı. Şimdi sağ olsun yönetim değişti de değişimden sonra biraz temizlik gördü. Suyun akışı bile değişti. Şu anda memnunuz" ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş da "Mansur Yavaş yaptı her şeyi. Şimdi o olmasaydı, Demetevler'i su, sel basacaktı, deniz olacaktı buralar" şeklinde konuştu.

Bölgedeki yapılaşmaya işaret eden bir başka yurttaş da "Yapılanmaya bir bakın. Deprem olsa buradan araba geçemez. Yapılanma çarpık olduğu için buna herkes katlanacak. Yapacak hiçbir şey yok. Yenimahalle Belediyesi'nden biz memnunuz" dedi.