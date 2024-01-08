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Ankara'da LPG Dolu Tankerde Meydana Gelen Sızıntıya İtfaiye Müdahale Ediyor - Son Dakika
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Ankara'da LPG Dolu Tankerde Meydana Gelen Sızıntıya İtfaiye Müdahale Ediyor

Ankara'da Ayaş Yolu'ndaki bir benzin istasyonunda, LPG dolu bir tankerde meydana gelen gaz sızıntısına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İstasyona yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Tanker, patlama ihtimaline karşı güvenli bir alana taşındıktan sonra sızıntı kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Polis ekipleri tarafından güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yol, sızıntının kontrol altına alınmasının ardından tekrar trafiğe açılacak.

Ankara\'da LPG Dolu Tankerde Meydana Gelen Sızıntıya İtfaiye Müdahale Ediyor
08.01.2024 - 15:23,
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Ankara'da LPG dolu bir tankerde meydana gelen sızıntıya, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ayaş Yolu'ndaki bir benzin istasyonunda, benzinliğin gaz deposuna dolum yapan 34 TL 9918 plakalı LPG dolu tankerde gaz kaçağı meydana geldi.

İhbar üzerine istasyona çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce ilk olarak benzin istasyonunda müdahale edilen tanker, patlama ihtimaline karşı çevredeki boş bir alana götürüldü.

Güvenli bölgeye çekilen ve gaz ölçümü yapılan tankerdeki sızıntıyı kontrol altına alma işlemleri devam ediyor.

Polis ekiplerince, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan alandaki yol, sızıntının kontrol altına alınmasının ardından trafiğe açılacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da LPG Dolu Tankerde Meydana Gelen Sızıntıya İtfaiye Müdahale Ediyor - Son Dakika
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