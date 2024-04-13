Ankara'da mahalle sakinleri köpeklerin gönderilmesini istedi - Son Dakika
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Ankara'da mahalle sakinleri köpeklerin gönderilmesini istedi

Ankara\'da mahalle sakinleri köpeklerin gönderilmesini istedi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Yaylabağ Mahallesi sakinleri, bir gönüllünün baktığı köpeklerden rahatsız olduklarını belirterek, bu köpeklerin mahalleden gönderilmelerini istedi. Mahalle sakinleri, köpeklerin bakımının yetersiz olduğunu ve çevreye zarar verdiğini dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu da yapılan denetimlerde hayvanlara uygun ortamın sağlanmadığını tespit etti. Mahalle sakinleri, köpeklerin bir an önce tahliye edilmesini ve işletenlerin mali durumlarının incelenmesini talep etti.

13.04.2024 14:53  Güncelleme: 14:54
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Yaylabağ Mahallesi sakinleri bir gönüllünün baktığı köpeklerden rahatsız olduklarını belirterek, bu köpeklerin mahalleden gönderilmelerini istedi.

Mahallede oturan Engin Zebek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20-25 yıldır ailesiyle burada yaşadığını, mahalle sakinlerinin de hayvansever olduğunu belirtti.

Zebek, "Bundan 6 yıl önce sözde gönüllü olduklarını belirten kişiler, mahallemizin ortasında bir ruhsatsız barınak açtılar. Biz buna 'hayvan hapishanesi' diyoruz. Burada hayvanların bakımlarını yaptıklarını iddia etmekteler fakat hayvanların bakımlarıyla ilgili çok ciddi sıkıntıları var." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulunun, 180 köpeğin bulunduğu alanı denetlediğini anlatan Zebek, kurulun raporunda hayvanlara uygun ortamın sağlanmadığı, gürültü kirliliğiyle ilgili önlem alınmadığı tespitlerinde bulunulduğunu ifade etti.

Zebek, "Yine bakanlığın ilgili kurumu bu bölgenin naklinin tahliye kararını vermiştir. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı da bu denetimden haberdardır ve nakli onaylamıştır." diye konuştu.

Konunun Ankara Valiliğine iletildiğini anlatan Zebek, valiliğin denetimleri sonrası köpeklerin şahısların üzerine kayıtlı çıkmadığının, içlerinde küpesiz köpekler de olduğunun, kedilerin köpeklerle yaşadığının belirlendiğini anlattı.

Zebek, mahallelerinde şehir şebekesi bulunmadığını ifade eden Zebek, şöyle konuştu:

"Hayvanlar açlıktan ve susuzluktan ölüyor. Kendi pisliklerinin içinde yaşıyor, birbirlerini parçalıyorlar. Hayvanseverler olarak canımız acıyor. Hayvanların sağlığı için yerin bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Yeri işleten şahısların mali durumlarının incelenmesini istiyoruz. Söz konusu şahıslar bir öğretmenlik maaşıyla 180 köpeğe baktığını iddia ediyor. Günümüzde bir öğretmen maaşıyla 180 köpeğe nasıl bakılır? Suyun olmadığı, şebeke suyunun olmadığı bir yerde köpeklerin, kedilerin ve diğer hayvanların hijyeni nasıl sağlanır?"

"Engelli vatandaşımız saldırıya uğradı"

Mahallenin eski muhtarı Mustafa Çetin de daha önce 150 imza toplayarak, buradaki hayvanların götürülmesi için valiliğe dilekçe verdiklerini anlattı.

Denetim için gelen ekiple birlikte içeri girdiğini belirten Çetin, denetim sırasında köpeklerin kulaklarına bakıldığını söyledi.

Çetin, "Küpelerden bir tanesi kendi üstüne kayıtlı çıkıyor, 10 tanesi çıkmıyordu. Tavuğumuzu ve yumurtalarımızı yiyor. Biz de köylüyüz ondan geçiniyoruz. Bundan rahatsızız." dedi.

Müslüm Var da köpeklerden dolayı geceleri uyuyamadıklarını belirtti. Köpeklerin, evinin bahçesine girip tavukları boğduğunu aktaran Var, bir an önce köpeklerin mahalleden tahliye edilmesini istedi.

Yasin Çetin ise "Geçenlerde de engelli vatandaşımız saldırıya uğradı, o bizi çok üzdü. Hayvanlara karşı değiliz ama çevremize çok zararı var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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