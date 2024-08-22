Ankara'da Maymun Çiçeği Hastalığı İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
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Ankara'da Maymun Çiçeği Hastalığı İddiaları Yalanlandı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, ildeki hiçbir sağlık kuruluşunda M çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastanın bulunmadığını bildirdi.

22.08.2024 13:52
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Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, ildeki hiçbir sağlık kuruluşunda M çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastanın bulunmadığını bildirdi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir. Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanı'mız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Maymun Çiçeği Hastalığı İddiaları Yalanlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Maymun Çiçeği Hastalığı İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
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