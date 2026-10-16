Ankara'da mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü, Işık Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Ankara'da mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü, Işık Dağı beyaz örtüyle kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Ankara'da mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü. Kızılcahamam'daki 2 bin 35 metre yüksekliğindeki Işık Dağı beyaz örtüyle kaplanırken kent merkezinde ve alçak kesimlerde aralıklı sağanak etkili oldu.
Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren başkentte mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentteki yüksek rakımlı bölgelerde kış havası hakim oldu.
Kızılcahamam ilçesinde bulunan 2 bin 35 metre yüksekliğindeki Işık Dağı, beyaz örtüyle kaplandı.
Kentin yüksek kesimlerinde yer yer sis etkili olurken şehir merkezinde ve alçak kesimlerde ise aralıklı sağanak görüldü.
Kaynak: AA
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