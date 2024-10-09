Ankara'da Misafir Hizmetleri Yetiştirme Programı Sertifika Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Misafir Hizmetleri Yetiştirme Programı Sertifika Töreni Düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Medikal Park Hastaneleri ve Yüksek İhtisas Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Misafir Hizmetleri Yetiştirme' programı başarıyla tamamlandı. 15 kursiyere sertifikaları verildi.

09.10.2024 14:37
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Medikal Park Hastaneleri ve Yüksek İhtisas Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Misafir Hizmetleri Yetiştirme" programı tamamlandı. 5 gün süren eğitimin ardından Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde düzenlenen törenle 15 kursiyere sertifikaları verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, istihdama katkı sağlayan projelerine devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile Medikal Park Hastaneleri ve Yüksek İhtisas Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Misafir Hizmetleri Yetiştirme" programı tamamlandı. 5 gün süren eğitimi tamamlayarak başarılı olan 15 kursiyer için Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde sertifika töreni düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi İdari İşler Müdürü Orhan Koçak, eğitim süreciyle ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak işsizlikle mücadele eden vatandaşlarımıza Kariyer Merkezi'miz öncülüğünde çeşitli kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kapsamında mesleki eğitim programlarıyla katkı sunmaktayız. 5 gün süren eğitimi başarıyla tamamlayan 15 kursiyerimize oryantasyon süreçlerinde de desteğimizi sürdüreceğiz. Kariyer yolculuklarında kendilerine başarılar diliyorum."

MLPCARE Misafir Hizmetleri Direktörü Tülay Aydın da, "Gençlerimizi istihdam etmek için bu yola çıktık. Bugün ilk sınıfımızı mezun ediyoruz. Dolayısıyla çok heyecanlıyız. Bu projenin devamı olacaktır ve gençlerimize iş imkanıyla kariyer yolculuğuna devam ediyoruz" diye konuştu.

Liv Hospital Ankara Genel Müdür Yardımcısı Seda Koru ise yeni projelere açık olduklarını belirterek, "Güzel bir proje oldu bizim için. İstihdama katkıda bulunmak bizim için çok kıymetli. İlk mezunlarımızla belki kariyer hedeflerinde hastanemizde buluşacağız. Bundan sonrada projelerimize devam edeceğiz. Yeni projelerde görüşmek üzere" dedi.

"Kariyer hayatım boyunca bana çok şey katacağını düşünüyorum"

Sertifikalarını alan kursiyerler de aldıkları eğitimle ilgili memnuniyetlerini dile getirerek şöyle konuştu:

-Buse Kıymaz: "Çok heyecanlıyım. Öncelikle eğitmenlerime çok teşekkür ediyorum. Bize çok şey kattıklarını düşünüyorum. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Yönetimi mezunuyum. Zaten 4 yıllık teorik bir bilgim vardı, üstüne pratik bilgimi geliştirerek kendi alanımda uzmanlaşmayı hedefliyorum. Burası benim için bir başlangıç. Bu eğitimin bana fark kattığını düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum."

-Damla Akyaz: "5 günlük bir eğitim sürecimiz oldu, güzel geçti. Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere böyle bir program yaptıkları için herkese çok teşekkür ederiz."

-Buse Taşkın: "Ben çok mutlu ve heyecanlıyım. Başarılı olduğum için çok mutluyum. Bize eğitim veren hocalarımıza da çok teşekkür ederim. Bize 5 gün içerisinde çok şey kattılar. Kariyer hayatım boyunca bana çok şey katacağını düşünüyorum. Adım adım yükseleceğimi düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Misafir Hizmetleri Yetiştirme Programı Sertifika Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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