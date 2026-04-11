Ankara'da Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

(ANKARA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi Dempa Sanayi Sitesi'nde bulunan mobilya deposunda öğleden sonra çıkan yangın kontrol altına alındı. Depo içinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir mobilya deposunda yangın çıktı. Yangın, Dempa Sanayi Sitesi'nde yer alan bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Başkent genelinden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Edinilen son bilgiye göre, yangın ihbarı sonrası 15.53'te itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Yaklaşık 10 bin metrekare alana kurulu olan 2 katlı fabrikadaki yangın saat 18: 20'de kontrol aldına alındı. Depoda soğutma çalışmaları devam sürerken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.