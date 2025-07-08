Ankara'da muharrem ayı iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da muharrem ayı iftar programı düzenlendi

Ankara\'da muharrem ayı iftar programı düzenlendi
08.07.2025 00:08
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Ankara'da muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Ankara'da muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Etnografya Müzesi'nde düzenlenen iftar programına, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ile İlyas Topsakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

BBP Genel Başkanı Destici, burada yaptığı konuşmada, zenginlik olarak görülen etnik ve mezhep farklılıkları nedeniyle milleti ayrıştırmaya, çatıştırmaya hatta bölmeye çalışanlar olduğunu ancak şimdiye kadar bunun başarılamadığını belirterek, "Biz Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük Türk milletiyiz. Öyle kalıp, öyle olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askere rahmet, yaralılara şifa dileyen Destici, şunları kaydetti:

"Bu 12 şehidimizin içinde Kürt de var, Türkmen de var, doğulu da var, batılı da var, Alevi de var, Sünni de var. Biz meseleye buradan baktığımızda birlikteliğimizin ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğunu görürüz. Siyasi partilerimiz farklı olabilir. Ülke ve dünya meselelerinde farklı düşüncelere sahip olabiliriz. İnancımızı yaşama noktasında farklılıklarımız olabilir. Bizi birbirimize bağlayan Allah inancıdır, Resulullah efendimize olan bağlılığımızdır, kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir ve ehlibeyt sevgimizdir. Bunları koruduğumuz müddetçe bizi hiçbir güç yenemeyecektir."

Ankara Valisi Vasip Şahin de Anadolu'nun Alevi'siyle, Sünni'siyle aynı yolda yürüdüğünü söyledi.

Anadolu topraklarında ehlibeyt sevgisi tartışmasının konu dışı kalması gerektiğini ifade eden Şahin, "Bugün burada hep beraber olduk, bundan sonra da hep beraber olmaya devam edelim." diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise Alevi ve Bektaşi inancının, Oğuz Türklerinin inancı olduğunu aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aldığı bir arsayı Horasan Erenlerine hediye ettiğini ve bu arsaya bir cemevi yapıldığını hatırlatan Yıldırım, "Bugüne kadar çabamız ve uğraşımız, Alevi inancının hayata geçebilmesi için onlara gerekli olan altyapı, ibadethane, dergah ve külliyeyi yapmakla uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yaklaşık yüzde 70'inin tamamlandığı cemevini 29 Ekim'de açmayı planladıklarını kaydetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal da programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Herkesin aşure gününü kutlayan Topsakal, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

"Kerbela, zalime karşı duruşun, adalet arayışının ve insanlık onurunun simgesidir"

Anadolu Vakıflar Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, bugün muharrem ayının hüznünü ve maneviyatını paylaşmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Kerbela, sadece tarihsel bir trajedi değildir. Kerbela, zalime karşı duruşun, adalet arayışının ve insanlık onurunun simgesidir." dedi.

Alevi Birlik Grubu adına Özgür Uslu, "Biz 1400 yıl sonra da Hüseyin'in yanındayız" adlı, birkaç bölümden oluşan konuşmasında, Hazreti Peygamber'i, ehlibeyti ve Kerbela'da yaşananları anlattı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir de konuşmasında başkanlığın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da muharrem ayı iftar programı düzenlendi - Son Dakika

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