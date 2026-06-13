Ankara'da Nafaka Protestosuna Polis Engeli - Son Dakika
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Ankara'da Nafaka Protestosuna Polis Engeli

13.06.2026 19:30
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Ankara Kadın Platformu'nun süresiz nafaka düzenlemesi protestosuna polis izin vermedi, arbede çıktı.

(ANKARA) - Ankara Kadın Platformu'nun, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal kararına karşı Kolej'den Yüksel Caddesi'ne yapmak istediği protesto yürüyüşüne polis izin vermedi. Eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.

Ankara Kadın Platformu'nun, süresiz nafaka uygulamasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı ve olası yasal düzenlemeyi protesto etmek için Kolej'den Yüksel Caddesi'ne protesto yürüyüşü girişimi polis engeliyle karşılaştı.

Kolej Ankaray istasyonu çevresinde toplanan eylemciler, Yüksel Caddesi'ne yürümek istedi. Ancak polis, yürüyüş için gerekli izinlerin bulunmadığını belirterek izin vermedi. Güvenlik güçleriyle eylemciler arasında arbede yaşandı. Yola dağılan eylemcilerin trafiği aksatması üzerine polis, biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

Müdahalenin ardından farklı gruplar halinde dağılan eylemcilerden birinin polislere yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanması üzerine taraflar arasında yeniden arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında eylemciler bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Ankara, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Nafaka Protestosuna Polis Engeli - Son Dakika

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