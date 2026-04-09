Ankara'da NATO Paneli Gerçekleşti

09.04.2026 20:26
Cumhurbaşkanlığı ve SETA işbirliğiyle düzenlenen 'NATO ve Değişen Güvenlik Ortamı' panelinde, NATO'nun adaptasyon süreçleri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğiyle Ankara'da "NATO ve Değişen Güvenlik Ortamı" adlı panel düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Yeşiltaş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Uluslararası Siyaset Araştırmaları Merkezi Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Dr. Valeria Giannotta, Fransa'da Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü (IRIS) Araştırmacısı Patrice Moyeuvre ve Dr. Yavuz Türkgenci konuşmacı olarak yer aldı.

Türkgenci, NATO'nun tarihine bakıldığında, 70 yılı aşkın bir süredir farklı sınamalarla karşılaştığını ve bir şekilde sorunlarını çözdüğünü söyledi.

Bugün NATO'nun yoluna devam edip edemeyeceğinin tartışıldığını hatırlatan Türkgenci, 7 stratejik konsepti bulunduğunu ve gelişiminin anlaşılması için bunlara bakılması gerektiğini belirtti.

Türkgenci, NATO'nun her zaman değişen konularla ilgili konsept oluşturarak sorunları aşmaya çalıştığını vurgulayarak, aynı sorunlarla karşı karşıya olduğunu aktardı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yayınlanan NATO'nun yeni konseptinin aslında savaşa bir tepki olduğunun altını çizen Türkgenci, "Ankara'da bence yeni bir ek veya belge yayınlanması söz konusu olabilir, NATO'nun değişen durumuna adaptasyon açısından." diye konuştu.

NATO'nun farklı araçlara sahip olduğunu ve stratejik konsept dışında savunma planlaması konusunun da çok önem arz ettiğini dile getiren Türkgenci, NATO'nun şartlara uyum sağlayan bir kurum olduğunu vurguladı.

"Şiddetin tırmandığı alanlar var, NATO'ya belli sınamalar sunuyor"

Giannotta, güvenlik ortamında yaşanan değişikliklere ilişkin yaptığı konuşmada, "Bir dönüşüm olduğunu düşünüyorum, geçici bir krizden ziyade." dedi.

Uluslararası durumda değişiklikler olduğunu söyleyen Giannotta, çok kutuplu bir sistemin var olduğunu ve sınamaların dışında savaşlarla karşı karşıya olunduğu görüşünü paylaştı.

Giannotta, "Şiddetin tırmandığı alanlar var, NATO'ya belli sınamalar sunuyor." ifadesini kullanarak, ABD'nin merkezi rolünün çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Yaşanan sınamalardan dolayı güvenlik konusunda bazı değişimler olmasının söz konusu olabileceği değerlendirmesini yapan Giannotta, NATO'nun savunma ve caydırıcı olma pozisyonunda olduğunu hatırlattı.

Giannotta, NATO bloğu içerisinde yaşanan tartışmalara değinerek, İtalya gibi ülkelerin NATO'nun güney kanadına önem verdiğini, İsrail'in savaşı sonrası bir kırılma yaşandığını söyledi.

NATO'nun tekrar güçlü bir konuma getirilmesinin ABD ile olan ilişkisiyle alakalı olduğunu söyleyen Giannotta, aynı zamanda Avrupa'nın kendi başına bir strateji izleyeceği konusunun önemine değindi.

Giannotta, NATO içerisinde savunma harcamaları konusunda da bir tartışma olduğunu hatırlattı.

"Dağıtmak çok kolay ama inşa etmek çok zor"

Moyeuvre de Sovyetler Birliği çöktüğü dönemde, 1991'de NATO'nun ortadan kaybolacağı gibi bir tahmin olduğunu hatırlattı.

Daha sonra NATO'ya ihtiyaç olduğunun düşünüldüğünü ve bu şekilde devam ettiğini söyleyen Moyeuvre, "NATO dağılmadı ve bence bütün hükümetler bir farkındalık anı yaşadı." diye konuştu.

Moyeuvre, "Dağıtmak çok kolay ama inşa etmek çok zor, özellikle işe yarayan bir şeyden bahsediyorsak." yorumunu yaparak, NATO'nun ayakta kalmasının sebeplerinden birinin siyasi olduğunu aktardı.

Ülkelerin birbirine güvenip ihtilafı önlediğini belirten Moyeuvre, NATO'nun diyalog açısından bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

Moyeuvre, NATO'nun plan yapıp bunu operasyona dökebilen tek organizasyon olduğu değerlendirmesini yaparak, "Kapasite noktasına baktığımızda birçok ülkeyi tanıyabilen tek organizasyon. NATO'da şekillendirme ve birleşme konusunda kapasiteler var. Birlikte misyonları planlayabiliyorlar. Bu da başka hiçbir organizasyonun yapamadığı bir şey." dedi.

Moyeuvre, "NATO, son derece güvenilir ve istikrarlı bir organizasyon olmaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Advertisement
