Ankara\'da NATO Zirvesi\'nde Füze Üretim Anlaşması

Ankara'da yapılan NATO Zirvesi, küresel silah sanayi devlerini de bir araya getirdi. Lockheed Martin ile Rheinmetall, ATACMS füzelerinin Almanya'da üretilmesi konusunda anlaştı.Alman savunma sanayi devi Rheinmetall büyük olasılıkla yakında ABD'de geliştirilen füze sistemlerini Almanya'da üretmeye başlayacak. Merkezi Düsseldorf kentinde olan şirket, Salı günü Ankara'daki NATO Zirvesi'nde, bir başka küresel savunma sanayi devi, ABD'li Lockheed Martin ile bu yönde bir anlaşma imzaladı.

Rheinmetall'den yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri ve Alman hükümetlerinin desteğiyle, NATO ve müttefik Avrupa kuvvetleri için Avrupa'da ATACMS'nin üretimi, entegrasyonu ve tedarikini gerçekleştirecek bir merkezin oluşturulması için ortak bir girişim kurulacak" ifadeleri kullanıldı. ATACMS güdümlü füze sistemi, şu ana kadar sadece ABD'de üretiliyor.

"NATO'nun dayanıklılığı adına güçlü bir mesaj"

Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, konuya ilişkin açıklamasında, "Lockheed Martin'deki dostlarımızla birlikte şimdi Almanya'da, Avrupa silahlı kuvvetlerinin yoğun talep gösterdiği modern savunma sistemleri için endüstriyel altyapıyı oluşturuyoruz" açıklamasında bulundu. Söz konusu silah sisteminin üretime, Rheinmetall'in Aşağı Saksonya eyaletindeki Unterlüß tesisinde başlanması planlanıyor.

Lockheed Martin CEO'su Jay Pitman, "Bu ortaklık, Avrupa'nın güvenliği ve müttefikler arası endüstriyel iş birliği için belirleyici bir dönüm noktası anlamına geliyor" ifadelerini kullanırken şirketin Avrupa operasyonlarından sorumlu yöneticisi Dennis Goege, "Almanya'da bir ortak ATACMS üretim merkezinin kurulması, Avrupa savunma sanayi ve NATO'nun dayanıklılığı adına güçlü bir mesaj" değerlendirmesinde bulundu.

2023'ten bu yana Rusya'ya karşı Ukrayna tarafından kullanılan ATACMS füzelerinin menzili 300 kilometreye kadar ulaşıyor. ABD ordusu, söz konusu güdümlü füzeleri son olarak İran'a karşı da kullanmıştı.

AFP/ ET,ETO