Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Haftası Kapsamında Farkındalık Eğitimi

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1–7 Mart Deprem Haftası kapsamında Çankaya'daki Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdi. Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı programda seminerin ardından deprem ve yangın tatbikatı da gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 1–7 Mart Deprem Haftası kapsamında öğrencilere yönelik afet farkındalık ve yangın eğitimi düzenledi. Çankaya'daki Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Özkan Erel, öğretmenler ve yaklaşık 150 öğrenci katıldı.

ABB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen eğitimde, öğrencilere afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Uzman eğitmenler tarafından verilen seminerin ardından katılım belgesi alan öğrenciler için okul bahçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

"Büyükşehir Belediyesi olarak afet ve acil durumlara hazırlıklı durumdayız"

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Özkan Erel, eğitimlerin Ankara genelinde sürdüğünü belirterek, "Ankara genelinde yaklaşık 25 bin kişiye ulaştı eğitimlerimiz. Depremlere, afetlere hazırlıklı olmak bir tercih değil, bir zorunluluk artık. Biz de bu bilinçle Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimlerimize önem veriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak afet ve acil durumlara hazırlıklı durumdayız. Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'mizi güçlendirdik, eğitimlerimizi veriyoruz, planlarımızı yaptık. Bu planlarımızı sahada uyguluyoruz, tatbikatlarla uyguluyoruz. Deprem, afet, acil durum olsun istemeyiz ancak olduğunda da hazırız" diye konuştu.