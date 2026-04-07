Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Öğretmenlere "Ekolojik Okuryazarlık" Eğitimi - Son Dakika
07.04.2026 11:34  Güncelleme: 12:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TÜRÇEV iş birliğiyle düzenlenen 'Eko-Okullar' programı kapsamında öğretmenlere sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık eğitimi verildi. Eğitimde çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının kazanılması hedefleniyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) iş birliğinde çevre bilincinin artırılmasına yönelik yürütülen "Eko-Okullar" programı çerçevesinde koordinatör öğretmenlere, "sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık" eğitimi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TÜRÇEV iş birliğinde çevre bilincinin artırılmasına yönelik imzalanan protokol kapsamında çalışmalar başladı. "Eko-Okullar" ve "Okullar Orman" programları başta olmak üzere çevre eğitimi ve farkındalık çalışmalarına yönelik imzalanan protokol kapsamında öğretmenlerin çevre konularındaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının eğitim ortamına entegre edilmesi ve öğrenciler aracılığıyla toplum genelinde çevre bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında Eko-Okullar programı çerçevesinde koordinatör öğretmenlere yönelik "Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi" düzenlendi. Ulus Genç Akademi'de gerçekleştirilen eğitimde; öğretmenlere sürdürülebilirlik temelli yaklaşımların eğitim ortamına entegrasyonu konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Tam gün süren eğitim boyunca iklim değişikliği, su tasarrufu, enerji verimliliği, sıfır atık, tüketim alışkanlıkları ve sürdürülebilir yaşam pratikleri gibi başlıklar ele alındı.

Eğitim sürecinde gerçekleştirilen grup çalışmaları ve uygulamalı etkinliklerle katılımcıların aktif katılımı sağlandı.

Programa katılan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, programda ekoloji konusunda öğretmenlere büyük bir görev düştüğünün altını çizerek, şunları söyledi:

"Öğretmenlerin vasıtasıyla çocuklarımızı ekoloji konusunda bilinçlendiriyoruz"

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile imzalamış olduğumuz protokol kapsamında; Ankara'da seçilmiş Eko okullarımızın, öğretmenleriyle ilk buluşmamızı sağlamış olduk. Amacımız; Ankara'daki öğretmenlerimiz vasıtasıyla çocuklarımıza ekolojiyi, çevreyi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımıyla ilgili bilgileri birinci elden ve doğru bir şekilde anlatabilmek ve bunlarla ilgili uygulamaları Büyükşehir'in arazilerinde, kampüslerinde gösterebilmek. Bu okullarımızdan belirli, belirlenmiş olan standartlara uygun olanlara yeşil bayraklarını vereceğimiz ve böylece önder okul seviyesine çıkaracağımız bir çalışma olacak, protokolü imzalayan Büyükşehirlerden bir tanesi olarak vakıfla beraber çalışmaktan gayet mutluyuz."

TÜRÇEV Genel Müdürü Almıla Kından Cebbari ise "Bir öğretmen 30 yıl görev yapıyorsa binlerce öğrenciye yani aslında topluma ulaşmış oluyor. O yüzden eğitimin en önemli, en kritik ayağı öğretmenlerimiz dolayısıyla biz de çevre eğitiminde odağımızı öğretmene koyuyoruz, öğretmenimizi donatıyoruz. Öğretmenimizi sadece bilgiyle donatmıyoruz aslında beceriyle donatmak istiyoruz" sözleriyle öğretmenlerin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: ANKA

